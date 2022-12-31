مسرور بارزاني يعزي بوفاة البابا السابق للفاتيكان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تعازيه إلى المسيحيين الكاثوليك في كوردستان والعراق والعالم بوفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "أشعر بالحزن بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر".

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبهذه المناسبة "أعزي المسيحيين الكاثوليك في إقليم كوردستان والعراق والعالم".

وأكد أن البابا بنديكتوس السادس عشر "سيُذكر دائماً كصديقٍ موثوق، لأنه عمل من خلال صلواته ونصائحه، على إحلال السلام في البلاد والمنطقة ككل".

وأعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 95.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا بنديكتوس السادس عشر، توفي في تمام الساعة 9:34 صباحاً، في أحد أديرة الفاتيكان.

وانتُخِب بنديكتوس لمنصب البابا بعد خلوةٍ انتخابية في الـ 19 أبريل نيسان 2005، وأقيم القداس الإلهي لتنصيبه في الـ 24 من الشهر ذاته.

تسلم بنديكتوس مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم الـ 7 من مايو أيار في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما.

وفي الـ 28 فبراير شباط 2013، استقال البابا من منصبه بدعوى تقدمه بالسن، ليكون أول بابا يستقيل منذ ستة قرون، بحسب فرانس برس.

بعد استقالته، أقام البابا في كاستل غاندلفو، قبل أن ينتقل إلى أحد الأديرة الواقعة في حدائق الفاتيكان، حيث تفرغ للصلاة والتأمل، محتفظا بلقب "صاحب القداسة" والثوب الأبيض، كما احتفظ فخريا بلقب "البابا".