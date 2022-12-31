سیاسة

5 قُتِلوا على يد زوجاتهم.. " اتّحاد رجال كوردستان" يوثّق 534 حالة عنف

واتحاد رجال كوردستان "منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الرجال في إقليم كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
اتّحاد رجال كوردستان
اتّحاد رجال كوردستان
کوردستان اتحاد رجال كوردستان حالات عنف حقوق الرجال منظمة مدنية

أربيل (كوردستان 24)- وثّق اتحاد رجال كوردستان في إحصائيةٍ سنوية لعام 2022، 534 حالة عنف ضد الرجال، وانتحار 65 رجلاً، ومقتل خمسة آخرين.

وقال رئيس اتحاد رجال كوردستان، برهان علي، في مؤتمرٍ صحفي، السبت، "سجلنا 534 شكوى وعنف ضد الرجال في جميع فروع المنظمة، من بينها انتحار 65 رجلاً وقتل 5 رجال على يد زوجاتهم بمساعدة آخرين".

وتوزّعت حالات الانتحار وفق الآتي، السليمانية 26 حالة، أربيل 23 حالة، دهوك 8 حالات، بينما سجلت محافظة كركوك 6 حالات، وحلبجة حالتان.

واتحاد رجال كوردستان، منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الرجال في إقليم كوردستان، مقرها محافظة السليمانية، وتحقّق في المشاكل التي يواجهها الرجال داخل الأسرة.

وأضاف علي، "من إجمالي عدد الشكاوى وحالات العنف، 213 حالة حضانة أطفال أو طلاق، و193 حالة تدخّل أقارب في مشاكل عائلية، و45 حالة خيانة زوجية، و37 حالة إخلاء رجل مسن، و12 حالة عنف نفسي وجنسي".

وتابع رئيس الاتحاد "كانت هناك تسع حالات عنف جسدي وثماني حالات حجز على الأجر".
وقال علي "سُجِّل شكلٌ جديد من أشكال العنف ضد الرجال هذا العام، لم يسبق له مثيل، وهو التهديدات الإعلامية والإلكترونية والتشهير أو العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددها 17 حالة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف