سیاسة

مسرور بارزاني يوجه وزيري الداخلية والعدل بفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء على فتاةٍ في السليمانية

واعتدت مجموعةٌ من المراهقين على فتاةٍ كانت قد حضرت إلى ساحةٍ بناحية هواني بالسليمانية، يتسابق فيها عادةً سائقو الدراجات النارية ويستعرضون فيها مهاراتهم
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مسرور بارزاني يوجه وزيري الداخلية والعدل بفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء على فتاةٍ في السليمانية
مسرور بارزاني يوجه وزيري الداخلية والعدل بفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء على فتاةٍ في السليمانية
کوردستان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان حادثة الاعتداء على فتاة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، وزيري الداخلية والعدل بفتح تحقيقٍ ومحاسبة المسؤولين عن حادثة الاعتداء على فتاةٍ في السليمانية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "إن الهجوم الجماعي على فتاةٍ شابة، في حين أنه كان من المفترض أن يجتمعوا للاحتفال بالعام الجديد، عملٌ مدان، وغيرُ مبرر، وغيرُ مقبولٍ على الإطلاق".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أنه "وجه وزيري الداخلية والعدل للبدء بفتح تحقيق حول الحادثة، ومعاقبة المتورطين في الجريمة".

واعتدت مجموعةٌ من المراهقين على فتاةٍ كانت قد حضرت إلى ساحةٍ بناحية هواني بالسليمانية، يتسابق فيها عادةً سائقو الدراجات النارية ويستعرضون فيها مهاراتهم.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو، يُظهِر عشرات المراهقين وهم يلاحقون فتاةً ويتلفّظون بكلماتٍ خادشة، بحسب الأصوات التي تُسمع في الفيديو.

 

 

 

 

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