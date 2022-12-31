سیاسة

الصدر يهنئ بمناسبة رأس السنة الميلادية

وتابع الصدر "فالسلام على إخوتنا في الوطن والإنسانية ورحمة الله وبركاته"
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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق رسالة تهنئة مقتدى الصدر العالم المسيحي إخوة الوطن

أربيل (كوردستان 24)- هنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، العالم المسيحي عموماً ومسيحيي العراق خصوصاً بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وكتب الصدر في حسابه على تويتر، "إننا إذ نهنئ العالم المسيحي عموماً ومسيحيي العراق بالخصوص بمناسبة (رأس السنة الميلادية)، فإننا نتمنى لأحبتنا مسيحيي العراق السلام والأمان في ربوع بلدهم الحبيب وأن يبعد عنهم الشرور من الإرهابيين والظالمين والمتشددين".

وأضاف "كما ونتمنى أن يكون إحياء هذه المناسبة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسله محمداً صلى الله عليه وآله وعيسى بن مريم سلام الله عليه والابتعاد عن المعاصي التي تنزل البلاء والوباء".

وتابع الصدر "فالسلام على إخوتنا في الوطن والإنسانية ورحمة الله وبركاته".

 

 

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