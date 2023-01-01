سیاسة

قتلى وجرحى في انفجار قرب قاعدة جوية في كابول

author_image مظفر مزوري
العالم أفغانستان كابول قاعدة جوية إنفجار قتلى جرحى

أربيل (كوردستان24)- أدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية الأحد إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابول الدولي، على ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور.

وقال إن "عددا من مواطنينا استشهدوا وجرحوا في الانفجار" مضيفا أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وتقول سلطات طالبان إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، تبنى العديد منها تنظيم الدولة الإسلامية.

والشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقتل وجرح مئات الأشخاص من بينهم أفراد من أقليات في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.

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