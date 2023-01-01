سیاسة

فُرق النظافة بأربيل تجمع 5 أطنان من القمامة بعد انتهاء احتفالات رأس السنة

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أربيل (كوردستان 24)- جمعت فرق النظافة ببلدية أربيل في إقليم كوردستان، الأحد، نحو خمسة أطنان من القمامة ومخلفات احتفالات رأس السنة الميلادية في المدينة.

وكسائر دول العالم، شهدت العاصمة أربيل، وباقي مدن ومحافظات إقليم كوردستان، أمس السبت، احتفالات واسعة بمناسبة قدوم عام 2023 الميلادي.

وقال المشرف على فريق النظافة، شُكر علي خان، إن فرق النظافة بدأت مهامها بعد انتهاء الاحتفالات عند الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد، في شوارع أربيل والأماكن العامة.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "جمعت فرق النظافة نحو خمسة أطنان من القمامة في الحدائق والساحات، معظمها عبوات مياه وألعاب نارية".

وتابع "هناك أربع فرق نظافة وجمع القمامة، كل منها مؤلّف من 15 عاملاً، تعمل باستمرار في أسواق أربيل، وهي على أهبة الاستعداد في القيام بمهامها في جميع المناسبات".

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