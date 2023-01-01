صحة وبیئة

الصحة العراقية تسجل 150 إصابة في احتفالات رأس السنة ببغداد

author_image مظفر مزوري
العراق الصحة العراقية احتفالات العاب نارية إصابات بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية "إن عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون"، مؤكداً "عدم وجود وفيات لغاية الآن".

وأشار إلى "أن الكثير من المصابين لا يراجعون في الساعات الأولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي اليوم إحصائيات كاملة عن إعداد الإصابات في المحافظات نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية".

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