إقليم كوردستان يصدّر سنوياً 93 ألف طن من لحوم الدجاج الفائضة إلى وسط وجنوب العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل إقليم كوردستان إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في إنتاج لحوم الدجاج، ويصدر سنوياً الفائض عن حاجة الأسواق المحلية إلى أسواق وسط وجنوب العراق.

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أنه "في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان زاد عدد مشاريع وحقول الدواجن بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة لتصل إلى 1,840 مشروع دواجن، فيما ارتفعت قدراتها الإنتاجية إلى 30 مليون و286 ألفاً و229 فرخ (دفعة) مقارنة بالأعوام السابقة، كما زادت القدرات الإنتاجية بنسبة 42 بالمئة".

وأضاف البيان أنه "يبلغ الطلب المحلي لإقليم كوردستان على لحوم الدجاج 147 ألف طن سنوياً، ولكن في السابق وبسبب عدم وجود قرارات لحماية الإنتاج المحلي ودعم المشاريع وحظر المنتجات المستوردة لم يكن بإمكانها تلبية الطلب المحلي".

وتابع البيان "لكن الآن عدد مشاريع وحقول الدواجن يرتفع سنوياً وقد بلغ إنتاجها 240 ألف طن سنوياً، منها 93 ألف طن يتم تصديرها إلى وسط وجنوب العراق".

وأشارت الدائرة إلى أن "التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أنشأت 39 مشروعاً لتسمين الأبقار ويوجد حالياً 98 مشروع منها، إضافة إلى تطوير وزيادة مشاريع أبقار الألبان حيث ارتفع عددها إلى 84 مشروعاً من 76 مشروعاً سابقاً، وبذلك زادت مشاريع تربية الماشية بنسبة 76 بالمئة مقارنةً بالسنوات السابقة".

وأوضحت أنه "بشكلٍ عام، كان في إقليم كوردستان 1,864 مشروعاً للدواجن والماشية، ولكن مع تولي التشكيلة التاسعة تم إيلاء اهتمام كبير بهذا القطاع وتم تطويره لتحقيق الاكتفاء الذاتي وقد تم زيادة عدد المشاريع إلى 2261، وزادت مستويات إنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية".