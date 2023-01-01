ببصمة "القيصر".. بدء العد العكسي لانطلاق خليجي 25 في البصرة

أربيل (كوردستان 24)- مع بدء العد العكسي لانطلاق بطولة خليجي 25، أعلنت البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يومي الاثنين والثلاثاء لاستكمال متطلبات إنجاح البطولة، وذلك قبل نحو خمسة أيام من انطلاقها بين 6 و19 كانون الثاني يناير الجاري.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979 حيث استضافت بغداد النسخة الخامسة وتوج المنتخب العراقي فيها بأول القابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

وتملك مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد والتي تقع اقصى الجنوب والمطلة على الخليج العربي، ملعبين دوليين خُصصا لاستضافة مباريات بطولة خليجي 25، الأول ملعب البصرة (سعة 65 الف متفرج) والثاني ملعب الميناء (سعة 30 الف متفرج).

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة، اعتباراً من 25 كانون الأول ديسمبر المنصرم.

وبدأت البصرة تستقبل مشجعي المنتخبات الخليجية، بعد أن قررت الحكومة العراقية إلغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول الى أراضيها البالغة 200 دولار في إطار التشجيع لحضور المباريات، فضلا عن تسهيلات منتظرة تتصل بآلية دخول المشجعين عبر الكويت.

وتقام كاس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، وقطر والإمارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.

وسيبدأ المنتخب العراقي رحلته في البطولة بملاقاة نظيره العماني في السادس من الشهر الجاري.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني للتلفزيون الرسمي إن تعطيل الدوام في المحافظة يهدف لإتاحة الفرصة لكوادر تلك الجهات لاستكمال عملها.

وأضاف أن جاهزية البصرة "ارتفعت بشكل ممتاز قبل أيام معدودة من الانطلاقة"، مشيراً إلى الفنانين العراقيين كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان البطولة يوم الجمعة المقبل.

وجدد المحافظ التعبير عن أمله في إظهار بطولة ناجحة "نطمح أن تكون بطولة مميزة وناجحة من جميع الجوانب مع ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء".

وسبق أن حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم موقعاً إلكترونياً خاصاً ببيع التذاكر حسب كل فئة.

وبات منتخب الكويت أول الواصلين إلى البصرة، حيث يبدأ معسكراً استعدادياً لمدة أسبوع.

ويخوض المنتخب الكويتي، المتوج بعشرة ألقاب في كأس الخليج، منافسات المجموعة الثانية الى جانب الإمارات وقطر والبحرين حاملة اللقب ويستهل مشواره بمواجهة العنابي في السابع من الشهر الحالي على استاد الميناء الذي افتتح رسميا الاثنين الماضي لاستقبال مباريات هذه المجموعة.