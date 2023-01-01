سیاسة

رئيسة بلدية باريس: فرنسا ستقف إلى جانب الكورد الذين قاتلوا بشجاعة من أجل حريتنا

وعقب توقيفه كشف القاتل 69 عاماً أنه أقدم على الهجوم بدافعٍ "عنصري"
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رئيسة بلدية باريس آن هيدالكو تزور مركز أحمد كايا الثقافي
رئيسة بلدية باريس آن هيدالكو تزور مركز أحمد كايا الثقافي
کوردستان رئيسة بلدية باريس آن هيدالكو هجوم باريس

‌أربيل (كوردستان 24)- زارت رئيسة بلدية باريس آن هيدالكو، يوم السبت، مركز أحمد كايا الثقافي في العاصمة الفرنسية، معلنةً استمرار دعم بلادها "للكورد".

وكتبت آن هيدالكو على حسابها في تويتر، "لقد جربت لحظةً من التأمل والعاطفة الكبيرة إلى جانب أصدقائنا الكورد".

وأضافت "ستقف باريس دائماً إلى جانب الكورد الذين قاتلوا بشجاعة من أجل حريتنا.. دعوننا لا ننسى ذلك.. إنهم في بيتهم".

ويوم الجمعة 24 كانون الأول ديسمبر 2022، قُتِل ثلاثة من الجالية الكوردية وأصيب ثلاثة آخرون، في هجومٍ مسلّح نفّذه رجلٌ في العقد السابع، على مركز أحمد كايا الكوردي، وصالونٍ لتصفيف الشعر بالعاصمة الفرنسية.

وعقب توقيفه، كشف القاتل 69 عاماً، أنه أقدم على الهجوم بدافعٍ "عنصري".

وعثرت الشرطة بحوزة المدان وهو سائق قطار متقاعد، "على حقيبة صغيرة تحتوي على مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل".

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