اقتصاد

يُنتِج الراشي منذ 100 عام.. طاحون كوردستاني في "برواري بالا" يقصده الناس من مختلف المناطق

وعلى الرغم من توقف العمل في الطاحون خلال السنوات الماضية بسبب الوضع الأمني إلا أنه في عام 2019 استئناف العمل فيه من جديد
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان طاحون كوردستاني برواري بالا قرية دركلا موسى بك الطحين

أربيل (كوردستان 24)- في قرية "دركلا موسى بك" الواقعة في منطقة "برواري بالا" في شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان، هناك طاحون عمره 100 عام يُنْتِج الراشي يومياً.

والراشي الذي يُنْتَج في منطقة برواري بالا يقصده الناس كل يوم جمعة، وباقي أيام الأسبوع، وذلك لطعمه الفريد ومذاقه اللذيذ.

ويقول صاحب الطاحون لكوردستان 24، إنه "ينبغي إنهاء الحرب الدائرة في تلك المنطقة بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا، وذلك لكي نتمكن من الاستمرار في عملنا لخدمة الزبائن".

وعلى الرغم من توقف العمل في الطاحون خلال السنوات الماضية بسبب الوضع الأمني، إلا أنه في عام 2019 استئناف العمل فيه من جديد.

بقية التفاصيل في المقطع التالي:

 

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