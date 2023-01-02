سیاسة

تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

author_image سوار أحمد
العالم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البرازيلي تنصيب

أربيل (كوردستان 24)- أصبح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة برازيليا وسط "مد أحمر" من أنصاره.

 وفي خطاب شديد اللهجة ألقاه الأحد أمام الكونغرس بعد تنصيبه، تعهد الرئيس البرازيلي الجديد "إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي". متهما سلفه اليميني المتطرف بأنه "استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة" في البلاد.

وتم تنصيب دا سيلفا(77 عاما)، رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة خلال حفل في الكونغرس حيث أدى اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010).

وتعتبر عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، خاصة وأنه كان يقبع في السجن قبل أربع سنوات فقط بتهمة الفساد.

وبدأت مراسم التنصيب بالتزام أعضاء الكونغرس دقيقة صمت تكريما لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي توفي الخميس إلى جانب البابا السابق بنديكتوس السادس عشر الذي توفي السبت، قبل تنصيب لولا ونائبه اليميني جيرالدو ألكمين.

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