وفاة 46 عالم دين بإقليم كوردستان في 2022

أربيل (كوردستان24)- أعلن إتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان، وفاة 46 من علماء الدين في إقليم كوردستان في 2022.

ونشر المكتب التنفيذي لإتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان في بياناً ذكرت فيه إحصائيات علماء الدين الذين وافتهم المنية في 2022.

وأضاف البيان "وفاة 46 من علماء الدين في إقليم كوردستان سنة 2022"، فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل حول حالات الوفاة.

تأسس إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان – العراق في 21/9/1970 بمبادرة من المرحوم الملا مصطفى البارزاني و بمشاورة عدد كبير من علماء كوردستان وذلك من أجل بث الوعي الإسلامي الصحيح بين الناس، متبنياً منهج الوسطية والإعتدال.