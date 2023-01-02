المجلس العالمي للذهب: البنوك المركزية اشترت 31 طنا والعراق حافظ على مرتبته عالميا

أربيل (كوردستان 24)- قال المجلس العالمي للذهب اليوم الاثنين، ان البنوك المركزية العالمية اشترت 31 طنا من المعدن الأصفر، فيما اشار الى ان العراق حافظ على مرتبته 30 عالميا.

وقال المجلس ومقره في المملكة المتحدة في أحدث جدول له لشهر كانون الثاني لعام 2022، إن "البنوك المركزية العالمية أضافت خلال شهر تشرين الأول 31 طنا صافياً من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية العالمية"، مبينا ان "مشتريات الذهب اقتصرت على حفنة من البنوك المركزية".

وأوضح ان "البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أضاف ما يزيد قليلاً عن 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب، كما اشترى البنك المركزي التركي 9 أطنان من الذهب فيما اشترت أوزبكستان 8 أطنان، وكازاخستان 3، والهند 1 طن، وقطر 1 طن".

وأكد ان "العراق لم يتغير في تصنيفه العالمي حيث لم يكن لديه شراء أو بيع للذهب ليحافظ على موقعه العالمي 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، بعد أن صعد عشر مراتب في شهر تموز نتيجة شرائه 34 طنا من الذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 8.4 بالمئة من باقي احتياطاته الاخرى".

وأعلن العراق في 27 حزيران الماضي، شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.