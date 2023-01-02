أسعار الذهب وسعر صرف العملات في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 152.750 دينار عراقي
100 يورو = 163.000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 184.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8100 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3770 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2021 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 445.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 395.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 335.000 دينار عراقي