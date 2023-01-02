أسعار الذهب وسعر صرف العملات في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 152.750 دينار عراقي

100 يورو = 163.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 184.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8100 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3770 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2021 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 445.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 395.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 335.000 دينار عراقي