الصحة العراقية تعلن إطلاق إستمارة الكترونية للتسجيل على قانون الضمان الاجتماعي

أربيل (كوردستان24)- اعلن وزير الصحة صالح الحسناوي اليوم الاثنين، عن إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي، فيما أشار الى ان 300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم في القانون خلال العام الجاري.

وقال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة "ان احد اهم برامج الحكومة واولوياتها هو القطاع الصحي، وهناك 5 برامج مهمة وعلى رأسها تطبيق قانون الضمان الصحي"، مبينا ان "القانون يهدف الى حماية المواطن من الانفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية من خلال مساعدة الدولة ومشاركتها بجزء من قيمة وكلفة الخدمات التي يتلقاها المواطن في القطاع والاجنحة الخاصة التابعة الى وزارة الصحة".

واكد ان "هناك فئات محمية بالكامل ومن ضمنهم المشمولين بالحماية الاجتماعية، حيث سيتحمل صندوق الضمان الصحي الذي يمثل الحكومة العراقية كافة تكاليف الخدمات الصحية التي يتلقاها المشمولون بالرعاية الاجتماعية"، لافتا الى ان "هذا يحصل لأول مرة في العراق".

وأضاف ان "هذه العملية في القطاع الخاص تبلغ خمسة ملايين دينار يدفعها المواطن في المستشفى الخاص، الا ان المواطن المشارك في الضمان الصحي والمسجل في هيئة الضمان سيدفع نسبة لاتتجاوز 25‎%‎ من قيمة العملية وتتحمل الحكومة من خلال صندوق الضمان الصحي 75‎%‎ من قيمة العملية وهذا يحدث لاول مرة في العراق".

وذكر ان "البرنامج الحكومي ركز على قانون الضمان الصحي والقانون شرع ودخل حيز التنفيذ بداية 2022 ولكن لوجود مشاكل وطعن في المحكمة الاتحادية تاخر تنفيذه"، مشيرا الى ان "هذه الحكومة عازمة على تنفيذ القانون، حيث سنبدأ هذا العام بإطلاق الاستمارة الالكترونية بالتسجيل وهناك بحدود 250 - 300 الف مواطن سيتم تسجيلهم هذه السنة".

وتابع ان "العام الحالي سيكون التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي"، موضحا ان "الموظف الذي يشترك بنسبة 1‎%‎ من راتبه الشهري يكون هو وزوجته وابناءه القصر ووالديه من غير الموظفين مشمولين بالخدمات الصحية التي قد تصل الى مئات الالاف مقابل 1‎%‎ من الراتب".

وشدد على ضرورة "تعاون الجميع ومشاركتهم ودعمهم لإنجاح المشروع الذي يصب في مصلحة المواطن العراقي".