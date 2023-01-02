صحة أربيل توضح بشأن "الوباء الموسمي"

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام لصحة أربيل دلوفان محمد اليوم الأثنين، ان معظم الفحوصات التي تُجريها المراكز الصحة تُظهر ان معظم الإصابات هي الأنفلونزا الموسمية، مشيرا الى ان أعداد قليلة جدا من الفحوصات تكون إصابات بفيروس كورونا.

وقال دلوفان محمد، لكوردستان 24، "الآن هو موسم الأنفلونزا ونحن في مركز كورونا في أربيل، نقوم بإجراء 30 إلى 40 فحصا يوميا للأشخاص المصابين بالأوبئة الموسمية، لكن معظم الفحوصات التي يتم إجراؤها هي في الغالب إنفلونزا، وجزء صغير جدا من الإصابات تكون وباء كورونا".

وأضاف دلوفان محمد "لحسن الحظ، حالات الإصابة بكورونا نادرة جدا، وقد تكون هناك حالة أو حالتان من الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع، ومعظم هؤلاء الأشخاص مصابون بأمراض مزمنة".

وأوضح محمد انه يتم حاليا التعامل مع وباء كورونا، مثل الأنفلونزا الموسمية، حيث يتم التقليل من آلام الجسم ومن الأعراض المرضية.

ويوصي المدير العام للصحة في أربيل المصابين، بتجنب الاختلاط بالناس والراحة في المنزل واستخدام الأقنعة.