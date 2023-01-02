رئيسا الحكومة والقضاء الأعلى أول المُفصحين عن ذمتهما المالية لعام 2023

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن إفصاح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق خلف، عن ذمَّتهما المالية لعام 2023.

وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة، إلى أنها تلقَّت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس الحكومة، ليكون أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2023.

وأضافت إنها تلقت أيضاً استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان خلف.

وينصُّ قانون الهيئة المعدّل لعام 2011، على إلزام رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، ورئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام، على تقديم ذممهم المالية.

ويتضمن القانون ذاته في مادته (16/ أولاً/ ج ، هـ)، إلزام جميع الموظفين الحكوميين ممن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.