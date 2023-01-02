إدارة سوران تفتح خطين ساخنين لشكاوى المواطنين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب عن فتح خطين ساخنين لمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين، مؤكداً أنهم سيحققون في كل الشكاوى والطلبات المقدمة من قبل المواطنين.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب لكوردستان24 "إن عدداً كبيراً من المواطنين يزورون دائرة إدارة سوران المستقلة لتقديم الشكاوى والطلبات، الامر الذي خلق إزدحاماً كبيراً في الدائرة، لذلك قررنا فتح خطين ساخنين للشكاوى والطلبات".

وأضاف هلكورد شيخ نجيب "سيتم فتح الخطين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وسيتلقى كافة شكاوى وطلبات المواطنين، ويتم حلها من قبل الاطراف المعنية، وفي حال احتاج الحل الى قرار مني، فسأطّلع على الطلبات أثناء أوقات الدوام وخارجها وسأعمل على حلها".

وأشار شيخ نجيب الى أن "المواطنين الذين يتصلون بالخطوط الساخنة سيتم الرد عليهم لاستلام الشكاوى والطلبات منهم، وكذلك إبلاغهم بالحل".

وأوضح شيخ نجيب "أن المواطنين ليسوا مضطرين للاتصال بالخط الساخن لكل مشكلة، فهناك بعض المشاكل يتم حلها في المديريات ذات الصلة، وفي حال لم يتم حل مشكلة المواطن في أي مديرية أو دائرة، يمكن للمواطن الاتصال بالخطوط الساخنة وإبلاغنا بالشكوى".

وتابع قائلاً "إن الغرض من إنشاء هذه الخطوط هو الاتصال المباشر مع المواطنين ومتابعة شكاويهم ومطالبهم بشكل مباشر".

وأكد المشرف على إدارة سوران المستقلة "ان كل من يتصل بالخطوط الساخنة سيتم تسجيل أسمائهم ومعلوماتهم، وسيتم الرد على كافة طلباتهم وشكاويهم سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وأضاف شيخ نجيب "غالباً ما يتم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين، وقد شكلنا فريقاً لمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين نتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والخط الساخن متاح أكثر لمن لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي".