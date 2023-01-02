السعودية توضّح حقيقة فيديو تساقط الثلوج في المسجد الحرام

أربيل (كوردستان 24)- نفت إمارة منطقة مكة والمركز الوطني السعودي للأرصاد صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل لتساقط الثلوج على الكعبة والمسجد الحرام، في ظل الأمطار التي تشهدها المملكة.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عربية، مقطع فيديو يُظهر مشهداً يبدو أنه لتساقط الثلوج في المسجد الحرام.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عبر تويتر، إن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام "غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

يأتي ذلك، بينما تشهد المملكة السعودية سقوط أمطار غزيرة، حذّر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع من تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

في غضون ذلك، توقّع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران وجازان.

ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.