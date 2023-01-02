مطار دمشق يعود للخدمة بعد توقّفه لساعات جراء قصفٍ إسرائيلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل السورية، الاثنين، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وكان المطار خرج عن الخدمة، جراء غاراتٍ جوية إسرائيلية استهدفته برشقات صواريخ من جهة شمال شرقي بحيرة طبريا، أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين، وإلحاق أضرارٍ مادية، وفق ما أكدته وكالة سانا للأنباء.

وقالت الوزارة عبر الفيسبوك إن "كوادرها، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، أزالت الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر وجرت المباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة".

ودعت الوزارة في بيانها، "النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتبارا من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتقديم الخدمات للمسافرين كالمعتاد".