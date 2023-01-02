سیاسة

حكومة كوردستان تعلن استعدادها لزيارة بغداد "كلما اقتضت الحاجة"

تحافظ الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان منذ تشكيلها على علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، وأجرت سلسلة زيارات إلى بغداد
author_image Kurdistan24 اربیل
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن استعدادها لإجراء زياراتٍ إلى بغداد "كلما اقتضت الحاجة"، لمناقشة قضايا مهمة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، إن الحكومة مستعدة لزيارة بغداد، كلما اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أنها تسعى لمناقشة القضايا المهمة مع الحكومة الاتحادية.

وأضاف "تحافظ الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان منذ تشكيلها على علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، وأجرت سلسلة زيارات إلى بغداد".

وتابع بشأن تلك الزيارات، "تشكلت عدة لجان بخصوص قضايا عديدة، كمشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2023 وقضايا النفط والرقابة المالية".

ولفت عادل في تصريحٍ لموقع حكومة إقليم كوردستان، إلى وجود  "تنسيق بين مكتبي الإشراف المالي في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وقال "آخر زيارة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد كانت قبل حلول العام الجديد، ونحن مستعدون لزيارة بغداد كلما اقتضت الضرورة، لمباحثة مختلف القضايا المشتركة".

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