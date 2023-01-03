سیاسة

حكومة كوردستان تنفذ 62 مشروعا خدميا في جومان خلال 2022

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- نفذت السلطات المحلية في قضاء جومان، 62 مشروعا خدميا، خلال العام 2022، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية لقائمقامية القضاء.

وقضاء جومان هو أحد الأقضية الأربعة التي تضمها إدارة سوران المستقلة، والتي تبعد 110 كيلو مترا عن مدينة أربيل.

وأفادت قائمقامية القضاء، ان المشاريع ضمت تعبيد الشوارع وتزفيتها، وانشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه والكهرباء، وترميم الطرق والمدارس، وغيرها من المشاريع الخدمية.

وأضافت انه تم تنفيذ المشاريع بتكلفة اجمالية بلغت 3 مليارات و150 مليون دينار.

وأكدت السلطات المحلية في قضاء جومان، انه خلال العام الجديد، سيتم إيلاء الاهتمام بالقطاع التعليمي بشكل كبير، مشيرا الى ان هنالك خططا لبناء مدارس جديدة وكذلك مراكز صحية.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان، في تشكيلتها التاسعة الحالية، إلى تطوير الخدمات في مختلف مدن ومناطق الإقليم ضمن مختلف المجالات.

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