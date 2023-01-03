السياحة: أربيل تسجل رقماً قياسياً في إستقبال السياح ليلة رأس السنة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لسياحة أربيل، أن مدينة أربيل سجلت رقماً قياسياً في إستقبال عدد السياح ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، مؤكدة أن أكثر من مليونين سائح زاروا أربيل في 2022.

وقالت المديرية العامة لسياحة أربيل في بيان لها "من أجل تنويع مصادر الدخل في كوردستان، قامت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بالاهتمام بالقطاع السياحي، واتخذت عدة خطوات إصلاحية وقدمت تسهيلات للقطاع السياحي".

وأضاف بيان مديرية السياحة "خلال سنة 2022 زار مدينة أربيل أكثر من مليونين وسبعمائة وإثنان وخمسون ألف سائح من المحافظات العراقية والدول المجاورة ودول العالم".

وأوضح بيان المديرية العامة لسياحة أربيل "في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 زار مدينة أربيل واحد وستون ألفاً وستمائة وثمانية وخمسون سائحاً، للمشاركة في إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في مدينة أربيل".

وشكرت المديرية العامة للسياحة كافة ألقوات الامنية الذين حافظوا على أمن السياح والمحتفلين في المدينة، من أسايش وشرطة وفرق الخدمات، كذلك قدمت الشكر قدمت الشكر لموظفي مديرية سياحة أربيل الذين استقبلوا السياح منذ بداية وصولهم الى بوابات مدينة أربيل.