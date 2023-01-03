"البلديات" تعلن عن صرف 29 مليار دينار على مشاريع مُنفّذة في أربيل عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، عن تنفيذ مشاريع خدمية بقيمة 29 مليار دينار بمحافظة أربيل خلال عام 2022 الفائت.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، أن تلك المبالغ (29 مليار دينار) المخصصة للمشاريع، "أُنفِقت بنسبة 15 بالمئة من ميزانية البلدية".

وأشار البيان، الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن "40 مشروعاً نُفِّذ بتمويلٍ من ميزانية إيرادات البلدية بنسبة 15 بالمئة، و37 مشروعاً من ميزانية محافظة أربيل".

وأضاف "تم تنفيذ المشاريع في المديريات الست لبلدية أربيل، ثلاثة منها بنسبة 100 بالمئة من ميزانية البلدية، و11 مشروعاً بحسب أولويات الإدارات".

في غضون ذلك، أكّدت وزارة البلديات والسياحة، أن "المشروع الاستراتيجي لطريق 150 متري الدائري في أربيل، تجاوزت كلفته 131 مليون دولار، من كويسنجق إلى أربيل- شقلاوة".

وقالت "كما تجاوزت تكلفة إنجاز طريق غوبال السريع 110 مليون دولار".

في سياقٍ متصل، أوضحت الوزارة أنها رمّمت وعبّدت عدداً من شوارع مدينة أربيل خلال عام 2022 الماضي، مؤكّدةً أنها استخدمت في تنفيذ تلك المشاريع "7 آلاف و132 طن من مادة البيتومين".

وأضافت "زرعت فرق هندسة الحدائق التابعة للبلدية أكثر من 121 ألف شجرة و 182 ألف زهرة، كان لها تأثير إيجابي على زيادة معدل المساحات الخضراء في المدينة والذي وصل حتى الآن إلى نسبة 19.5 بالمئة.