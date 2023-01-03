إيرادات العراق من تصدير النفط الخام بلغت أكثر من 115 مليار دولار لعام 2022

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء، ان مجموع الايرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت اكثر من 115 مليار دولار بحسب الاحصائية الاولية.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط، ان كميات النفط الخام المصدرة، بلغت اكثر من (1) مليار و (209) ملايين برميل وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة (3) ملايين و (320) الف برميل باليوم.

ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء وزير النفط قوله، ان عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها ( الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والامريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والايطالية و الإسبانية والهولندية) وغيرها ، فضلا عن شركات عربية أخرى .