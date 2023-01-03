محافظ دهوك: الكابينة التاسعة ركزت على تقديم المشاريع الخدمية للقرى والأرياف

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ دهوك على تتر اليوم الثلاثاء، ان الكابينة الحكومية التاسعة، ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية، على تنفيذ المشاريع الخدمية بكثرة في القرى والأرياف.

وجاءت تصريحات علي تتر، خلال كلمة له في مراسم افتتاح مشروع خدمي في ناحية دينارته، التابعة لقضاء آكري "عقرة".

وقال محافظ دهوك، ان معظم المشاريع الخدمية في محافظة دهوك، تم تنفيذها في القرى والأرياف.

وأشار تتر في كلمته، الى ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يشدّد دوما على ضرورة تقديم الخدمات لكافة مواطني الإقليم وفي كافة المحافظات، دون تفرقة أو تمييز.

ومن شأن هذه المشاريع الخدمية، أن تسهم في تشبث القرويين وسكان الريف بمناطقهم، ووقف نزيف الهجرة من الأرياف الى المدن، طلبا للعمل أو طمعا بخدمات أكبر.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان، في تشكيلتها التاسعة الحالية، إلى تطوير الخدمات في مختلف مدن ومناطق الإقليم ضمن مختلف المجالات.