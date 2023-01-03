بعد انتشار مقطع مصور لطفل.. اربيل تتخذ اجراءات بحق مالك ملهى ليلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قائمقامية أربيل يوم الثلاثاء، إغلاق أحد الملاهي الليلية، اثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه طفل داخل الملهى.

وقال قائمقام اربيل نبز عبدالحميد في مؤتمر صحفي، إن "القائمقامية قامت اليوم بإغلاق هذا المكان وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الملهى".

وأضاف ان "هذا الامر يعارض حقوق الطفل و يُعتبر استغلالا للأطفال"، مشيرا إلى ان "الجهات المعنية تبحث الان عن عائلة الطفل".

وأثار مقطع مصور انتشر مؤخراً، لطفل وهو يرمي النقود داخل أحد النوادي الليلية على "راقصة" وسط أجواء صاخبة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.