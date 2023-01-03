سیاسة

بعد انتشار مقطع مصور لطفل.. اربيل تتخذ اجراءات بحق مالك ملهى ليلي

author_image سوار أحمد
کوردستان قائمقامية اربيل ط ملهى ليلي فيديو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قائمقامية أربيل يوم الثلاثاء، إغلاق أحد الملاهي الليلية، اثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه طفل داخل الملهى.
وقال قائمقام اربيل نبز عبدالحميد في مؤتمر صحفي، إن "القائمقامية قامت اليوم بإغلاق هذا المكان وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الملهى".

وأضاف ان "هذا الامر يعارض حقوق الطفل و يُعتبر استغلالا للأطفال"، مشيرا إلى ان "الجهات المعنية تبحث الان عن عائلة الطفل".

وأثار مقطع مصور انتشر مؤخراً، لطفل وهو يرمي النقود داخل أحد النوادي الليلية على "راقصة" وسط أجواء صاخبة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف