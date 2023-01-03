نحو 20 ألف مواطنٍ من كوردستان هاجروا إلى أوروبا خلال عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت جمعية "اللاجئين العائدين من أوروبا" في إقليم كوردستان، أن نحو 20 ألف مواطنٍ من الإقليم هاجروا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 الفائت.

وقال رئيس الجمعية، بكر علي، في مؤتمرٍ صحفي، الثلاثاء، إن 19 ألف و200 مواطن من إقليم كوردستان هاجروا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا والحدود البيلاروسية خلال عام 2022 الماضي.

وأضاف "ما هو ملاحظ الآن، هو أن عدد كبير من المواطنين باتوا يتوجّهون إلى القارة الأوروبية من خلال حصولهم على تأشيرة البوسنة".

ولفت رئيس الجمعية إلى أن من بين العدد الكلّي لمهاجري الإقليم "هناك ألفان و300 مواطن يتحدرون من منطقة رابرين بمحافظة السليمانية".

وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضرته كوردستان24، "توفي 29 شخصاً من بين المهاجرين المتوجّهين إلى القارة الأوروبية، سبعةٌ منهم من سكان رابرين".