حالات انتحار وقتل بيد النساء.. اتحاد رجال كوردستان يوثق مئات حالات العنف

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اتحاد رجال كوردستان، برهان علي فرج، ان الاتحاد وثق مئات حالات العنف التي مورست ضد الرجال من قبل النساء، وذلك في معرض بيانه لإحصائية سنوية لعام 2022.

وقال برهان علي فرج، خلال مشاركته في برنامج لفضائية كوردستان 24، انه تم توثيق 534 حالة عنف ضد الرجال، بينها انتحار65 رجلاً، ومقتل خمسة آخرين.

وأضاف علي فرج ""سجلنا 534 شكوى وعنف ضد الرجال في جميع فروع المنظمة، من بينها انتحار 65 رجلاً وقتل 5 رجال على يد زوجاتهم بمساعدة آخرين".

وأوضح فرج ان حالات الانتحار توزّعت وفق الآتي، السليمانية 26 حالة، أربيل 23 حالة، دهوك 8 حالات، بينما سجلت محافظة كركوك 6 حالات، وحلبجة حالتان.

وأضاف، "من إجمالي عدد الشكاوى وحالات العنف، 213 حالة حضانة أطفال أو طلاق، و193 حالة تدخّل أقارب في مشاكل عائلية، و45 حالة خيانة زوجية، و37 حالة إخلاء رجل مسن، و12 حالة عنف نفسي وجنسي".

وتابع رئيس الاتحاد "كانت هناك تسع حالات عنف جسدي وثماني حالات حجز على الأجر".

وقال علي "سُجِّل شكلٌ جديد من أشكال العنف ضد الرجال هذا العام، لم يسبق له مثيل، وهو التهديدات الإعلامية والإلكترونية والتشهير أو العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددها 17 حالة".

واتحاد رجال كوردستان، منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الرجال في إقليم كوردستان، مقرها محافظة السليمانية، وتحقّق في المشاكل التي يواجهها الرجال داخل الأسرة.