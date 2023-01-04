إتحاد العلماء: 1604 حالة طلاق تم الفصل فيها من قبل لجنة الفتوى في 2022

أربيل (كوردستان24)- أعلن إتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان أنه تم الفصل في 1604 حالة طلاق من قبل لجنة الفتوى التابعة للاتحاد، وذلك في إحصائية نشرها الاتحاد على موقعه الرسمي.

وقال إتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان في بيان له على موقعه الرسمي "حسب إحصائية لجان الفتوى في إقليم كوردستان، بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي لجأ أصحابها الى فروع الإتحاد في 2022 وخاصة المشاكل العائلية 3148، منها 1604 حالة إنتهت بالطلاق".

وأضاف بيان الاتحاد "وبحسب الاحصائيات فإن المجلس الاعلى للفتوى باتحاد العلماء ولجان الفتوى في الفروع أجابوا على 2420 سؤالاً شرعياً للمواطنين، وكذلك 713 من مشاكل الميراث والاراضي و 615 من مشاكل المعاملات التجارية قامت بإيجاد حلول مناسبة لها".

وأشار بيان الاتحاد الى أنه "في 2022 عقد إتحاد العلماء 651 ندوة في مجال العلوم والثقافة الدينية، وكذلك شارك الاتحاد في 17 مؤتمر دولي، وأجرى 489 عملية مصالحة، بالاضافة الى تقديم المساعدة لـ260 عالم دين وحل مشاكل 257 عالم دين".