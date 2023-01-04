انخفاض ايرادات العراق النفطية الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 8.6 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق ما أفادت بيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط العراقية.

وأظهرت البيانات، أن صادرات البلاد النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 3.42 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول لتصل الى 103 ملايين و281 برميل، مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 99.67 مليون برميل.

في حين انخفضت مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الاول بنسبة 8.6 بالمئة لتصل الى 7.606 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.321 مليارات دولار.

وانخفضت أيضا مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 7.41 بالمئةعلى أساس شهري لتصل الى 7.418 مليارات دولار مقارنة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي التي بلغت فيها الإيرادات 8.012 مليارات دولار، وفق ما أفادت "شفق نيوز".

فيما انخفضت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 14.8 بالمئة على اساس شهري لتصل الى 167 مليون دولار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغت فيه الإيرادات 196 مليون دولار.