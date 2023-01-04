بكلفة 63 مليار دينار تنفيذ 200 مشروع في أقضية ونواحي أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل خلال عام 2022 تم تنفيذ 200 مشروع بتكلفة 63 مليار دينار عراقي، ولا توجد منطقة في أربيل لم تُقدَم فيها مشاريع خدمية.

وقالت محافظة أربيل في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك اليوم الاربعاء "في إطار المشاريع التنموية لمحافظة أربيل خلال عام 2022 تم تنفيذ 200 مشروع خدمي في جميع الاقضية والنواحي والقرى التابعة لها، بتكلفة 63 مليار دينار عراقي وحسب الخطة والبرنامج المصمم للمشاريع الكبيرة والصغيرة وحسب عدد السكان في كل منطقة، بحيث لا توجد منطقة في محافظة أربيل لم يتم تنفيذ مشاريع فيها".

وأضاف البيان "في محافظة أربيل وفي إطار المشاريع الخدمية وتنفيذها داخل المدينة وخارجها بالتساوي، وخاصة في الاحياء الفقيرة وتلك الاماكن التي حصلت على أقل الخدمات والاعمار، تم تخصيص ميزانيات خاصة في جميع الاقضية والنواحي والقرى خلال عام 2022 وتم تنفيذ مشاريع خدمية في جميع القطاعات منها مشاريع الطرق والمياه والكهرباء والتعليم، والعمل مستمر في التنفيذ على بعض المشاريع حتى الآن".