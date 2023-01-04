سیاسة

اصلاحيات كوردستان تعلن إطلاق سراح أكثر من 7 آلاف سجين عام 2022

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان المديرية العامة الإصلاح السجون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للإصلاحيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم كوردستان، إطلاق سراح أكثر من سبعة آلاف سجين خلال عام 2022 الفائت.

وقال مدير عام الإصلاحيات بإقليم كوردستان، إحسان عبد الرحمن، إن 7827 شخصاً سُجِنوا خلال عام 2022، أُطلق سراح 7571 منهم.

وأضاف "من بين المفرج عنهم، كان هناك 1192 شخصاً أُطلِق سراحهم بشروط"، لافتاً إلى أن مديرية الإصلاحات "افتتحت 44 دورة تدريبية للسجناء ضمن مختلف المجالات".

وأوضح عبد الرحمن خلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، حضره مراسل كوردستان 24، أن "هناك مدارس من مختلف المستويات في جميع سجون إقليم كوردستان"، مشيراً إلى وجود "44 سجيناً يواصلون تعليمهم".

في غضون ذلك، كشف مدير عام الإصلاحات في كوردستان أن "معظم المسجونين حُبِسوا بتهم الإرهاب وعددهم يبلغ 1550 سجيناً".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف