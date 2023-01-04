اصلاحيات كوردستان تعلن إطلاق سراح أكثر من 7 آلاف سجين عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للإصلاحيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم كوردستان، إطلاق سراح أكثر من سبعة آلاف سجين خلال عام 2022 الفائت.

وقال مدير عام الإصلاحيات بإقليم كوردستان، إحسان عبد الرحمن، إن 7827 شخصاً سُجِنوا خلال عام 2022، أُطلق سراح 7571 منهم.

وأضاف "من بين المفرج عنهم، كان هناك 1192 شخصاً أُطلِق سراحهم بشروط"، لافتاً إلى أن مديرية الإصلاحات "افتتحت 44 دورة تدريبية للسجناء ضمن مختلف المجالات".

وأوضح عبد الرحمن خلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، حضره مراسل كوردستان 24، أن "هناك مدارس من مختلف المستويات في جميع سجون إقليم كوردستان"، مشيراً إلى وجود "44 سجيناً يواصلون تعليمهم".

في غضون ذلك، كشف مدير عام الإصلاحات في كوردستان أن "معظم المسجونين حُبِسوا بتهم الإرهاب وعددهم يبلغ 1550 سجيناً".