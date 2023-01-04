شرطة كوردستان تُعلن إحصائية جرائم وحوادث عام 2022

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للشرطة في إقليم كوردستان عن الجرائم والحوادث خلال عام 2022، وبحسب الاحصائيات خلال العام الماضي حدثت 183 حالة قتل عمد، و240 حالة إنتحار، و324 شخصاً اعتقلوا بتهمة المخدرات في إقليم كوردستان.

وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في المديرية العامة للشرطة في إقليم كوردستان كارزان أمير غفوري في مؤتمر صحفي اليوم "تم تسجيل 183 حالة قتل متعمدة و 32 حالة قتل غير متعمدة و 240 حالة إنتحار خلال العام الماضي".

وحسب الاحصائيات التي أعلنها كارزان غفوري في مؤتمره الصحفي "تم تسجيل 5931 حالة سرقة خلال العام الماضي، و 2576 حالة إساءة إستخدام لأجهزة الاتصال و 1398 حالة تزوير و 7991 حالة إحتيال و 1156 ألقي القبض عليهم بسبب التسول".

وأضاف غفوري "تم ضبط 850 قطعة سلاح غير مرخصة قبل قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان بمصادرة الاسلحة الغير مرخصة، وتم ضبط 523 قطعة سلاح غير مرخصة بعد قرار رئيس الحكومة".

وأشار غفوري الى أنه "تم إلقاء القبض على 324 شخصاً بتهمة المخدرات خلال العام الماضي، وتم تسجيل 212 حالة إطلاق نار، وتقديم 5206 شكوى بسبب التهديدات، وتسجيل 5640 حالة شجار".

وأوضح غفوري في مؤتمره الصحفي "تم تسجيل 207 حالة حروق خلال العام الماضي، وانتحر 86 شخصاً عن طريق حرقهم لأنفسهم"، كما وتم تسجيل "801 حالة زواج خارج المحكمة، و 7546 حريقاً في إقليم كوردستان خلال العام الماضي".