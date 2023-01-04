وزيرة العمل تشيد بقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان في منح الأطفال المشرّدين والنساء المعنفات وحدات سكنية

أربيل (كوردستان 24)- أشادت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، كويستان محمد، بقرار رئيس حكومة الإقليم، مسرور بازاني، بشأن توفير السكن للأطفال المشرّدين والنساء المعنّفات اللاتي ترفض عائلاتهن استقبالهن.

وكان رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، وافق على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية ، بإنشاء وحداتٍ سكنية للأطفال المشردين والنساء اللاتي تعرضن للتهديد في دور إيواء النساء بعد حل مشاكلهن، بعد رفض عائلاتهن استقبالهن.

وقالت محمد في حديثٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأربعاء، إن قرار رئيس الحكومة مسرور بارزاني، "سيكون له تأثير |إيجابي كبير على مستقبل الأطفال في كوردستان".

وأضافت "الأطفال الموجودون في الإصلاحيات، لا يمكنهم البقاء فيها, بعد تجاوز عمرهم الـ 18 عاماً، لأن القضاء والقانون لا يسمح ببقائهم إلا إذا كانوا دون هذا السن ".

وأكدت محمد أنه في الحكومات السابقة، "طُرِد الأطفال ممن بلغت أعمارهم 18 عاماً، من المأوى،إلى جانب النساء اللاتي كن يحلن مشاكلهن في مراكز الإيواء، وأصبح مصير بعضهن مجهولاً وتم توجيه الاتهام إلى بعضهن".

لهذه الأسباب، طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية من رئيس حكومة الإقليم، تخصيص عدد من الوحدات السكنية،التي وجّه ببنائها للفقراء.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وجّه في وقتٍ سابق، ببناء 20 ألف وحدةٍ سكنية في كوردستان وتوزيعها على الفقراء.

وأشادت محمد بالتشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، مؤكدةً أن الأطفال لم يتعرضوا إلى الطرد من مأواهم منذ السنوات الثلاث السابقة.

ولفتت إلى أنهم وجدوا من خلال المتبرّعين والخيرين منازل للنساء والأطفال، ووجدوا وظائف لهم "حتى لا يتعرضوا لأي انحرافات ويؤمّنون حاجياتهم".

وختمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية حديثها، قائلةً "إن الأطفال والنساء المقيمين في هذه الوحدات، سيغادرونها ويسلّمونها للوزارة بعد أن يكسبوا لقمة العيش بأنفسهم، ليتم تسليمها إلى أطفالٍ ونساءٍ آخرين".