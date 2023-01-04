سیاسة

النزاهة: صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي

author_image مظفر مزوري
العراق هيئة النزاهة وزير العدل دائرة التحقيقات محكمة الكرخ النزاهة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

دائرة التحقيقات أشارت إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.

وتابعت مُوضحةً أنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

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