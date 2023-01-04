سیاسة

القنصل الامريكي يجدد إلتزام بلاده تجاه إقليم كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان إقليم كوردستان الولايات المتحدة القنصل العام ايرفن هكس العلاقات البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- أكد القنصل الامريكي العام في إقليم كوردستان ايرفن هكس أن الولايات المتحدة الامريكية لديها التزامات تجاه إقليم كوردستان، مضيفاً أن زيارة كبار المسؤولين الامريكيين الى إقليم كوردستان وبناء أكبر قنصلية أمريكية في أربيل دليل بقاءنا في إقليم كوردستان.

وأشار القنصل الامريكي العام في إقليم كوردستان ايرفن هكس في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء حضرته مراسلة كوردستان24 شيماء بايز الى "الاتفاقية المبرمة بين وزارة الدفاع الامريكية ووزارة البيشمركة".

وأضاف القنصل الامريكي "نريد أن تكون قوات البيشمركة قوية لمواجهة تهديدات داعش".

وأوضح ايرفن هكس "في حال إنتهت تهديدات داعش على العراق، يمكن للنازحين أيضاً العودة الى مناطقهم".

وأكد القنصل الامريكي العام في إقليم كوردستان على "ترحيب الولايات المتحدة الامريكية بالتنسيق والعمل المشترك بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري الامريكي، لمنع تكرار تهديد داعش، ولضمان حماية مواطني إقليم كوردستان".

وعن العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية واقليم كوردستان، قال ايرفن هكس "في العام زار العديد من كبار المسؤولين الامريكيين إقليم كوردستان، وستستمر هذه الزيارات هذا العام، والعلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية واقليم كوردستان على أعلى مستوى في الادارة الامريكية والكونغرس الامريكي".

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