الأوقاف تعلن أحدث إحصائية بأعداد المساجد والكنائس وباقي دور العبادة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقليم كوردستان اليوم الأربعاء عن أحدث إحصائية بأعداد المساجد والكنائس ودور العبادة الأخرى في الإقليم.

وأورد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان تلك الإحصائية في تقرير له أشار فيه إلى أعداد الديانات المرخصة ضمن مديرية (التعايش الديني) التابعة لوزارة الأوقاف.

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ووفق الإحصائية، يضم إقليم كوردستان 5800 مسجد وجامع و145 كنيسة و400 دار عبادة أخرى لديانات مختلفة في مناطق الإقليم.

وأفاد موقع حكومة الإقليم بأن التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني وضعت خططاً لإعادة تأهيل مزار سلطان مظفر الدين في مدينة أربيل، ومسجد أحمد الشيخ والجامع الكبير في السليمانية، بالإضافة إلى مركز لالش وعدد من المواقع الدينية في دهوك.

وعن أعداد وأسماء الديانات والمعتقدات المتعايشة في إقليم كوردستان، قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نبز إسماعيل "هناك سبع ديانات في إقليم كوردستان تمارس نشاطها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2015، في إطار مديرية تحمل اسم (التعايش الديني)".

والديانات السبع هي الإسلام والمسيحية والإيزيدية والبهائية والصابئة المندائية واليهودية والزرادشتية، حسبما ذكره موقع حكومة إقليم كوردستان.

وتابع إسماعيل "هذه الديانات والمعتقدات لديها نشاطات وعلاقات راسخة فيما بينهما وتشارك في مراسم ونشاطات بعضها البعض".

كما لفت إسماعيل إلى وجود مديرتين عامتين للمكونين المسيحي والإيزيدي، يمارسان شؤونهما من خلالهما، في إطار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وغدا إقليم كوردستان مثالاً يحتذى به في التعايش السلمي واكتسب هذه السمعة بعدما تحول الى ملاذ لجميع الأقليات المضطهدة التي لاذت به هرباً من جحيم العنف في العراق وسوريا المجاورة.

ومنذ ظهور تنظيم داعش في منتصف عام 2014 واستهداف الجماعات العرقية والدينية، فتحت مدن إقليم كوردستان أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من المشردين.

ويوجد في إقليم كوردستان أغلبية من الكورد المسلمين يعيشون جنباً إلى جنب مع سكان يعتنقون مذاهب ومعتقدات دينية عديدة ومن شتى القوميات.