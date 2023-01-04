سیاسة

في سيناريو غير مسبوق.. النواب الأمريكيون يفشلون في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع

وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس
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النواب الأمريكيون يفشلون في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع
النواب الأمريكيون يفشلون في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع
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أربيل (كوردستان 24)- فشل النواب الأمريكيون الأربعاء في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع، في سيناريو غير مسبوق منذ 100 عام.

وحال الخلاف السائد بين الجمهوريين حالياً دون وصول المرشح الأوفر حظاً كيفن مكارثي إلى منصب رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه.

وأخفق النواب الأمريكيون كذلك الثلاثاء في انتخاب رئيس للمجلس في الدورة الأولى، بعد خسارة الجمهوري كيفن مكارثي، في سابقة منذ مئة عام.

ولم يتمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني نوفمبر.

وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس.

وتعهد الجمهوريون استخدام السلطة المضادة من خلال إطلاق سلسلة من التحقيقات مع الرئيس الأمريكي تركزت، على سبيل المثال، على إدارته للوباء، لكن قبل إطلاق هذه المعارك، عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.

ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتاً.

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