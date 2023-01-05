اقتصاد

ارتفاع انتاج محصول الذرة الى 500 الف طن سنويا في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الزراعة محصول الذرة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت مديرية الزراعة في أربيل، ان انتاج محصول الذرة في إقليم كوردستان، قد ارتفع الى 500 الف طن سنويا.

وبحسب إحصاءات مديرية الزراعة، فإن انتاج الذرة، قد ارتفع بنسبة 800 بالمئة، في غضون أربع سنوات فقط.

ويستخدم محصول الذرة كعلف للمواشي والدواجن، وارتفاع انتاجه أدى الى زيادة أعداد المداجن ووارتفاع نسبة الإنتاج الحيواني، في عموم مناطق الإقليم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن مصانع الأعلاف في الإقليم، كانت تستورد سنويا 400 الف طن من الذرة، لكن حاليا الناتج المحلي يستوفي احتياجات السوق الداخلية وتوقف استيراد هذه المادة الزراعية.

وقالت مديرية الزراعة انه تم إنشاء عدة معامل لتجفيف الذرة في كوردستان، كما ان سلطات الإقليم فتحت باب الاستثمار ومنحت الفرص لإنشاء مصانع لإنتاج زيت الذرة، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي مبادرة من قبل المستثمرين.

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