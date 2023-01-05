وزير في حكومة إقليم كوردستان يشارك في قداس جنازة بابا الفاتيكان السابق

أربيل (كوردستان24)- يشارك وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، أنو جوهر عبدوكا اليوم الخميس، في مراسم قداس جنازة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

وتوفي بابا الفاتيكان السابق، بنديكتوس السادس عشر، يوم السبت، فيما كان قد اعتزل مهمته على رأس الكنيسة الكاثوليكية قبل سنوات طويلة، من جراء تدهور حالته الصحية.

وعين البابا السابق في عام 2005، قبل أن يستقيل من منصبه بعد ثماني سنوات، ليصبح أول من يعتزل البابوية منذ قرون.

ويعد الراحل أكبر معمر ترأس الكنيسة الكاثوليكية، ففي 19 أبريل من سنة 2005، تصاعد الدخان الأبيض ودقت أجراس الفاتيكان، احتفالاً باختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، جوزيف راتزنغر أو بنديكتوس السادس عشر.

وأعلن الفاتيكان في وقت سابق، أن جثمان البابا الراحل سيسجى بدءا من يوم الاثنين في كاتدرائية القديس بطرس، وأن جنازته ستقام صباح الخميس الذي يوافق الخامس من كانون الثاني/يناير. وسيرأس البابا فرنسيس المراسم التي ستقام في الساحة الهائلة أمام الكنيسة.