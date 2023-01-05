السوداني: العراق لديه خططاً إستراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه

أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن العراق لديه خططاً استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان له اليوم "خصص الاجتماع لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".

وأضاف البيان "ان السوداني أكد على أن الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية اساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها".

وأوضح البيان "أن رئيس الحكومة أكد على أن الحكومة العراقية تؤمن بأهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء. وأوضح سيادته ان لدى الحكومة خططا ستراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه".