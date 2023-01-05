سیاسة

علي بابا جان: نسعى لحل القضية الكوردية بشكل عادل في تركيا

author_image سوار أحمد
ترکیا علي باباجان القضية الكوردية تركيا

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي (ديفا) علي باباجان اليوم الخميس، انه حزبه يسعى الى حل القضية الكوردية بشكل عادل داخل تركيا.

وتأتي تصريحات علي باباجان، خلال زيارة له الى مدينة ديار بكر.

وقال باباجان "نحن نهتم بالقضية الكوردية ونريد أن تحل هذه القضية بشكل عادل وحر".

وأضاف للصحفيين "يجب ألا تميز الدولة بين مواطنيها وألا يكون بينهم أي فروقات".

وينتقد باباجان بشكل مباشر المادتين 66 و42 من الدستور الدائم لتركيا، حيث ذُكر في هاتين النقطتين أن جميع المواطنين الذين يقيمون على الأراضي التركية، هم أتراك، والتعليم يكون باللغة التركية فقط.

وقال رئيس "ديفا" "نحن بحاجة إلى التحدث عن هذه النقاط دون خوف، سواء كانت المادة 66 أو 42 أو أي مادة أخرى. سنعيد كتابة هذه المواد في الدستور الجديد، لنؤسس لتركيا معاصرة".

وتابع باباجان أيضا: "جميع المواطنين الأتراك متساوون. يجب أن يعيش الانسان ويحظى بكرامته كي تستمر الدولة"، مشيرا الى ان هناك مشاكل للمكونات الدينية والطائفية الأخرى وينبغي حلها.

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