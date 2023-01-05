اعتقال أكثر من 2000 شخص في سوريا خلال 2022

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان، انه تم توثيق اعتقال أكثر من 2000 شخص، وخطف نحو 300، في كافة المناطق السورية، خلال عام 2022.

وقال المرصد السوري -ومقره بريطانيا-، انه تم خلال العام الماضي، اعتقال 2289 شخصا، وخطف 298 آخرين، معظمهم في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة الأسد.

وبحسب إحصاءات المرصد، فقد "تم اعتقال 986 شخصا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري".

كما تم اعتقال 962 في المناطق الخاضعة لسلطة الفصائل المعارضة الموالية لتركيا، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد.

وأفاد المرصد السوري باعتقال 293 شخصا، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومصير 68 منهم لا يزال مجهولا.