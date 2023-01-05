أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 155.700 دينار عراقي

100 يورو = 165.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 188.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8100 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 4700 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2021 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 465.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 410.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 350.000 دينار عراقي