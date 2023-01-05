أردوغان يدعو بوتين إلى إعلان هدنةٍ في أوكرانيا والأخير يرد

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقفٍ لإطلاق النار أحادي الجانب في أوكرانيا.

يأتي ذلك، بينما اعترفت موسكو بمقتل ما لا يقل عن 89 من جنودها، في هجومٍ دامٍ نفّذته القوات الأوكرانية على مقرٍ لهم، أمس الأربعاء.

وقال أردوغان خلال اتصالٍ هاتفي مع بوتين، إن الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف "يجب أن تكونا مدعومتَين بوقف إطلاق نار أحادي الجانب"، بحسب فرانس برس.

من جانبه، أكّد الرئيس الروسي أن بلاده "منفتحة على الحوار مع أوكرانيا "شريطة أن تقبل كييف الوقائع الجديدة على الأرض عقب الهجوم الروسي".

وتقول كييف إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 108 آلاف و910 جندي منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط 2022.

وكرّر بوتين في معرض ردّه على دعوة أردوغان إلى هدنةٍ في أوكرانيا، "أنّ روسيا منفتحة على الحوار الجاد، شرط أن تمتثل كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مراراً وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض".

وكانت موسكو قد أعلنت في وقتٍ سابق، أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة ودولٌ أوروبية إلى أوكرانيا تساهم في إطالة أمد الحرب.

ومع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قدّمت واشنطن ودولٌ في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا مساعداتٍ عسكرية بمليارات الدولارات، ضمّت صواريخ مضادة للطائرات وآلياتٍ حربية ومعدّاتٍ عسكرية أخرى.