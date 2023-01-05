حكومة كوردستان تصدر حزمة قرارات خاصة بالمتقاعدين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، حزمة قرارات خاصة بالمتقاعدين، من بينها رقمنة ملفاتهم ورواتبهم.

جاء ذلك، في أعقاب زيارةٍ له إلى السليمانية، في إطار تنفيذ الشفافية في إيرادات ونفقات المنطقة، وإعادة تنظيم الشؤون المصرفية في المحافظة ورواتب المتقاعدين ورقمنة ملفاتهم.

وخلال الزيارة التي استمرت يومي الأربعاء والخميس، زار شيخ جناب مديرية تقاعد السليمانية، برفقة مدير عام مكتب الوزارة، ياسين عبد الواحد، ومدير عام البنك المركزي في السليمانية، مكوان جميل.

وتضمّنت القرارات التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة المالية والاقتصاد، تخصيص مبنى مديرية تقاعد السليمانية بالكامل للمتقاعدين.

كذلك العمل على تسهيل إجراء معاملات المتقاعدين ورقمنة ملفاتهم والعمل على تفعيل طرق جديدة لأرشفة الملفات والوثائق.

كما قررت الوزارة جعل رواتب المتقاعدين إلكترونية واستحداث بطاقات ذكية لقبض رواتبهم والتي بدأتها وزارة المالية في التشكيلة التاسعة لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وتكون أكثر كفاءة.

وضمّت حزمة القرارات أيضاً، دمج بنكي "باخان" و"كوردسات" ضمن بنكٍ واحد.

وفي ختام زيارته إلى السليمانية، وعد وزير المالية والاقتصاد بتقديم المساعدة وتلبية احتياجات مديرية التقاعد في المحافظة، "حسب الإمكانيات وفي إطار التوجيهات".