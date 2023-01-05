بوتين يأمر بوقفٍ لإطلاق النار في إطار هدنة مع أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قوات بلاده بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في إطار هدنة تستمر حتى السابع من كانون الثاني يناير.

وذكر بيان صادر عن الكرملين تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "آخذاً في الاعتبار نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين إلى وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير 2023".

وأضاف البيان أنه "انطلاقاً من حقيقة أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح".

وتحتفل كلٌّ من روسيا وأوكرانيا بعيد ميلاد السيد المسيح في السابع من كانون الثاني يناير وفقاً للتقويم الأرثوذكسي.