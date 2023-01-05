سیاسة

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى في الموصل

وتابع البيان أن "مفارز مديرية الدفاع المدني/نينوى ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى يقومون بعمليات البحث والانقاذ"
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مصرع شخص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى في الموصل
مصرع شخص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى في الموصل
العراق الموصل قيادة شرطة محافظة نينوى انهيار مبنى قيد الإنشاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا حادثة انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة الموصل.

وقالت القيادة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه "في الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس حصل انهيار في بناية قيد الإنشاء عائدة الى مديرية مجاري نينوى أثناء قيامهم بعملية الصب في منطقة يارمجة الشرقية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات الأولية يوجد هناك من (10-15) شخص كانوا تحت الأنقاض، والحصيلة الأولية للحادث، تم إنقاذ (تسعة) أشخاص مصابين باصابات خفيفة ومتوسطة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى السلام وانتشال شخص واحد فارق الحياة بسبب الحادث".

وتابع البيان أن "مفارز مديرية الدفاع المدني/نينوى ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى يقومون بعمليات البحث والانقاذ".

 

 

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